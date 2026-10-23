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Росіяни атакували Полтаву дронами: під ударом опинився важливий об'єкт інфраструктури
Увечері 22 жовтня російські війська завдали удару безпілотниками по Полтаві. Внаслідок атаки постраждав об'єкт залізничної інфраструктури.
Російські окупанти ввечері 22 жовтня атакували Полтаву безпілотниками. Під ударом опинився об'єкт залізничної інфраструктури. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Близько 22:25 у Полтаві пролунали вибухи. Згодом стало відомо про атаку російських БпЛА на залізничну інфраструктуру міста.
«У Полтаві БпЛА ворога атакували об'єкт залізничної інфраструктури. Попередньо — без постраждалих. Інформація уточнюється», — повідомив очільник ОВА.
На місці атаки працюють профільні служби, які встановлюють наслідки російського удару.
Наразі інформації про масштаби пошкоджень немає. Також невідомо, чи вплинула атака на рух пасажирських і вантажних поїздів.
Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
Нагадаємо, що раніше дрон вибухнув біля Житомирської траси: на Київщині пошкоджено будинки й авто, є поранений