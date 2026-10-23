Росіяни атакували Полтаву дронами: під ударом опинився важливий об'єкт інфраструктури

Дрон / © tsn.ua

Реклама

Російські окупанти ввечері 22 жовтня атакували Полтаву безпілотниками. Під ударом опинився об'єкт залізничної інфраструктури. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Реклама

Близько 22:25 у Полтаві пролунали вибухи. Згодом стало відомо про атаку російських БпЛА на залізничну інфраструктуру міста.

Реклама

«У Полтаві БпЛА ворога атакували об'єкт залізничної інфраструктури. Попередньо — без постраждалих. Інформація уточнюється», — повідомив очільник ОВА.

На місці атаки працюють профільні служби, які встановлюють наслідки російського удару.

Наразі інформації про масштаби пошкоджень немає. Також невідомо, чи вплинула атака на рух пасажирських і вантажних поїздів.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Реклама

Нагадаємо, що раніше дрон вибухнув біля Житомирської траси: на Київщині пошкоджено будинки й авто, є поранений

Новини партнерів

Новини партнерів