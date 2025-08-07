- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 567
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували Придніпровську залізницю: які наслідки (фото)
Через удар «Шахедами» по Придніпровській залізниці пошкоджено інфраструктуру та техніку.
Російські війська під час атаки дронами у ніч проти 7 серпня пошкодили цивільну інфраструктуру Придніпровської залізниці.
Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
«Ще одна ніч… Чергова ніч масованих нальотів зграй шахедів по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу — Придніпровка», — йдеться в заяві посадовця.
Він зазначив, що всі чергові працівники залізниці були завчасно переміщені до укриття. Було пошкоджено інфраструктуру та техніку.
«Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо — посіяти паніку чи зневіру точно не вийде», — наголосив Перцовський.
Нагадаємо, в кінці липня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Павлограді на Дніпропетровщині. Було пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу, а поїзди змінили маршрути.
А під час обстрілу Сум 1 серпня ворог пошкодив пасажирський поїзд на місцевому вокзалі.
Водночас, у ніч проти 7 серпня невідомі дрони атакували важливий для російської армії залізничний вузол у місті Суровікино, що у Волгоградській області.