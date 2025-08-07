ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
567
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Придніпровську залізницю: які наслідки (фото)

Через удар «Шахедами» по Придніпровській залізниці пошкоджено інфраструктуру та техніку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака російськими дронами «Шахед»

Атака російськими дронами «Шахед» / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська під час атаки дронами у ніч проти 7 серпня пошкодили цивільну інфраструктуру Придніпровської залізниці.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

«Ще одна ніч… Чергова ніч масованих нальотів зграй шахедів по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу — Придніпровка», — йдеться в заяві посадовця.

Він зазначив, що всі чергові працівники залізниці були завчасно переміщені до укриття. Було пошкоджено інфраструктуру та техніку.

«Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо — посіяти паніку чи зневіру точно не вийде», — наголосив Перцовський.

Пошкоджена інфраструктура Придніпровської залізниці / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Пошкоджена інфраструктура Придніпровської залізниці / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Нагадаємо, в кінці липня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Павлограді на Дніпропетровщині. Було пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу, а поїзди змінили маршрути.

А під час обстрілу Сум 1 серпня ворог пошкодив пасажирський поїзд на місцевому вокзалі.

Водночас, у ніч проти 7 серпня невідомі дрони атакували важливий для російської армії залізничний вузол у місті Суровікино, що у Волгоградській області.

