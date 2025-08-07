Росіяни атакували Придніпровську залізницю: які наслідки (фото)

Атака російськими дронами «Шахед» / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська під час атаки дронами у ніч проти 7 серпня пошкодили цивільну інфраструктуру Придніпровської залізниці.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

«Ще одна ніч… Чергова ніч масованих нальотів зграй шахедів по абсолютно цивільній залізничній інфраструктурі. Цього разу — Придніпровка», — йдеться в заяві посадовця.

Реклама

Він зазначив, що всі чергові працівники залізниці були завчасно переміщені до укриття. Було пошкоджено інфраструктуру та техніку.

«Інфраструктуру та техніку після ушкоджень відновимо. Рух аж ніяк не спиняємо — посіяти паніку чи зневіру точно не вийде», — наголосив Перцовський.

Пошкоджена інфраструктура Придніпровської залізниці / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Нагадаємо, в кінці липня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру у Павлограді на Дніпропетровщині. Було пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу, а поїзди змінили маршрути.

А під час обстрілу Сум 1 серпня ворог пошкодив пасажирський поїзд на місцевому вокзалі.

Реклама

Водночас, у ніч проти 7 серпня невідомі дрони атакували важливий для російської армії залізничний вузол у місті Суровікино, що у Волгоградській області.