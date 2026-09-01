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Росіяни атакували рятувальників, які їхали на виклик на Запоріжжі: що з людьми
Унаслідок удару постраждали четверо рятувальників, які їхали гасити пожежу.
Російські війська здійснили цинічну атаку в Запорізькій області, спрямувавши безпілотник на автомобіль ДСНС. Унаслідок удару постраждали четверо рятувальників.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Кушугумі ворожий дрон атакував автомобіль ДСНС, який їхав на виклик для гасіння пожежі.
Внаслідок удару транспортний засіб пошкоджено, четверо рятувальників отримали поранення.
Наразі постраждалі перебувають під наглядом медичних працівників.
Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав ракетних ударів по Києву, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлова забудова у п’яти районах. Через влучання в нежитловий об’єкт загинуло восьмеро людей. Також у Солом’янському районі частково зруйновано приватний житловий будинок. П’ятеро людей отримали поранення, зокрема троє дітей.