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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
58
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1 хв

Росіяни атакували рятувальників, які їхали на виклик на Запоріжжі: що з людьми

Унаслідок удару постраждали четверо рятувальників, які їхали гасити пожежу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російський дрон «Шахед»

Російський дрон «Шахед» / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська здійснили цинічну атаку в Запорізькій області, спрямувавши безпілотник на автомобіль ДСНС. Унаслідок удару постраждали четверо рятувальників.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Кушугумі ворожий дрон атакував автомобіль ДСНС, який їхав на виклик для гасіння пожежі.

Внаслідок удару транспортний засіб пошкоджено, четверо рятувальників отримали поранення.

Наразі постраждалі перебувають під наглядом медичних працівників.

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав ракетних ударів по Києву, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та житлова забудова у п’яти районах. Через влучання в нежитловий об’єкт загинуло восьмеро людей. Також у Солом’янському районі частково зруйновано приватний житловий будинок. П’ятеро людей отримали поранення, зокрема троє дітей.

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