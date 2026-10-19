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Росіяни атакували Рівненщину: є влучання в цивільні об'єкти та поранені
У ніч проти 19 жовтня Рівненська область зазнала російської повітряної атаки. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.
У ніч проти понеділка, 19 жовтня, російські війська атакували Рівненську область. Сили протиповітряної оборони збили значну кількість повітряних цілей, однак уникнути влучань не вдалося. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
За його словами, протягом ночі сили ППО відбивали російську атаку на регіон. Військовим вдалося знищити чимало ворожих цілей.
Водночас російські війська уразили кілька об'єктів цивільної інфраструктури на території області.
«За попередньою інформацією, двоє жінок поранені», — повідомив Коваль.
Наразі очільник ОВА не уточнив, у яких саме населених пунктах зафіксовано влучання та яких пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури.
Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
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