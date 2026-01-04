Росіяни атакували спальний район Запоріжжя: які наслідки

Вибух / © із соцмереж

У Запоріжжі вдень пролунав вибух — під ворожий удар потрапив один зі спальних районів міста.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

За попередніми даними, вибух став наслідком ворожої атаки. В результаті удару загорівся легковий автомобіль.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

