Укрaїнa
266
1 хв

Росіяни атакували спальний район Запоріжжя: які наслідки

Запорізька ОВА повідомила про ворожий удар по місту.

Наталія Магдик
Вибух

Вибух / © із соцмереж

У Запоріжжі вдень пролунав вибух — під ворожий удар потрапив один зі спальних районів міста.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

За попередніми даними, вибух став наслідком ворожої атаки. В результаті удару загорівся легковий автомобіль.

Наразі інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих розповідав про те, чи в змозі росіяни захопити Запоріжжя.

266
