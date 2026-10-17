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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Сумщину: семеро поранених, окупанти вдарили повторно по людях

Упродовж 16 жовтня російські війська атакували Суми та прикордонну громаду області. Серед постраждалих є люди з важкими пораненнями.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

У п'ятницю, 16 жовтня, внаслідок російських атак на Сумщину постраждали семеро цивільних. Окупанти били по торговельному центру, приватному домоволодінню та транспорту, а також завдали повторного удару, коли люди намагалися допомогти пораненим.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Вранці російський безпілотник атакував центральний вхід до торговельного центру в Сумах. Внаслідок удару поранення отримали троє жінок. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Згодом росіяни вдарили дроном по території приватного домоволодіння у Зноб-Новгородській громаді. Важкі поранення отримала місцева жителька. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Увечері російські війська знову атакували Суми. Цього разу під удар потрапив транспорт у приватному секторі міста.

Коли люди намагалися допомогти постраждалим від першого удару, окупанти атакували повторно.

За попередніми даними, поранення отримали троє людей. Найважчий стан — у літнього чоловіка, якого оперують медики.

Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та повідомлення про небезпеку. Особливо обережними варто бути у вечірній час і не перебувати на відкритій місцевості під час атак.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Сумах: є загиблі та поранені, серед них — двоє дітей

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