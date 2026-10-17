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Росіяни атакували Сумщину: семеро поранених, окупанти вдарили повторно по людях
Упродовж 16 жовтня російські війська атакували Суми та прикордонну громаду області. Серед постраждалих є люди з важкими пораненнями.
У п'ятницю, 16 жовтня, внаслідок російських атак на Сумщину постраждали семеро цивільних. Окупанти били по торговельному центру, приватному домоволодінню та транспорту, а також завдали повторного удару, коли люди намагалися допомогти пораненим.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Вранці російський безпілотник атакував центральний вхід до торговельного центру в Сумах. Внаслідок удару поранення отримали троє жінок. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
Згодом росіяни вдарили дроном по території приватного домоволодіння у Зноб-Новгородській громаді. Важкі поранення отримала місцева жителька. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів.
Увечері російські війська знову атакували Суми. Цього разу під удар потрапив транспорт у приватному секторі міста.
Коли люди намагалися допомогти постраждалим від першого удару, окупанти атакували повторно.
За попередніми даними, поранення отримали троє людей. Найважчий стан — у літнього чоловіка, якого оперують медики.
Очільник ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та повідомлення про небезпеку. Особливо обережними варто бути у вечірній час і не перебувати на відкритій місцевості під час атак.
Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Сумах: є загиблі та поранені, серед них — двоє дітей