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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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65
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Росіяни атакували Сумщину: серед загиблих — дитина, є поранені

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Атака РФ на Суми

Атака РФ на Суми / © Сумська ОВА

Увечері 6 травня російські війська вдарили балістичними ракетами по одному з передмість Сум.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Ракета влучила в цивільний об’єкт — під удар потрапила мирна інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна дитина. Ще шестеро людей отримали поранення, більшість із них — діти.

«Одна дитина перебуває у вкрай важкому стані. Висловлюю щирі співчуття батькам загиблої дитини», — зазначили в Сумській ОВА.

Рятувальники та медики працюють на місці.

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня 2025 року Росія масовано атакувала Харків дронами.

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