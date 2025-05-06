- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували Сумщину: серед загиблих — дитина, є поранені
Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.
Увечері 6 травня російські війська вдарили балістичними ракетами по одному з передмість Сум.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Ракета влучила в цивільний об’єкт — під удар потрапила мирна інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна дитина. Ще шестеро людей отримали поранення, більшість із них — діти.
«Одна дитина перебуває у вкрай важкому стані. Висловлюю щирі співчуття батькам загиблої дитини», — зазначили в Сумській ОВА.
Рятувальники та медики працюють на місці.
Нагадаємо, у ніч проти 6 травня 2025 року Росія масовано атакувала Харків дронами.