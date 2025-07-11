Росіяни атакували Суми безпілотниками: що відомо про наслідки

Суми. / © Associated Press

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Зранку 11 липня військові РФ завдали ударів безпілотниками по території міста Суми. Минулося без поранених і загиблих

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

“Зранку місто було атаковано “Шахедами”. Сталися “прильоти” на околицях міста. На місці працюють всі відповідні служби”, - заявив чиновник.

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Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров додав, що через російський обстріл сталися пошкодження нежитлових приміщень на околиці Сум. Наразі триває обстеження.

“Ворог близько 5:00 протягом 15 хвилин атакував Сумську громаду шістьма безпілотниками”, - наголосив він.

Нагадаємо, вночі РФ вкотре атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, у Чугуєві пролунали вибухи. В центральній частині міста зруйновано два приватних домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо.

Росія завдала удару по медзакладу в обласному центрі. У Салтівському районі виникла пожежа, є постраждалі.

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Дата публікації 12:18, 10.07.25 Кількість переглядів 30 Вцілілі кияни не стримують емоцій після пекельної ночі вибухів!