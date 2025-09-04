© ТСН

Протягом дня російські окупанти кілька разів атакували Сумську громаду ударними безпілотниками. У результаті обстрілів постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомила місцева влада — начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Наслідки ударів

Внаслідок обстрілу Ковпаківського району Сум поранення отримав 62-річний чоловік. Його госпіталізували, наразі медики проводять обстеження для визначення ступеня травм.

Дрон також атакував територію притулку для собак, розташованого на околиці міста. На щастя, ні тварини, ні працівники не постраждали.

Також було уточнено інформацію щодо денного обстрілу 4 вересня. Раніше поранений 56-річний чоловік проходить амбулаторне лікування, його стан не потребує госпіталізації.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Суми. Постраждала дитина, зруйноване житло та сталася масштабна пожежа.