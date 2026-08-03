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Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Одещини: є потерпілі
Через обстріл Одеської області 3 серпня є потерпілі.
Російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки виникла пожежа на території одного з об’єктів.
Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Трьох із них госпіталізували, іншим медики надали необхідну допомогу на місці.
«Постраждалим надають всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків», — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Відповідні служби працюють над гасінням пожежі та усуненням руйнувань.
Нагадаємо, в ніч проти 1 серпня російські війська також атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждали двоє малолітніх дітей. Внаслідок обстрілів було пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли пожежі.