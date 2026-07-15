Росіяни атакували трасу Дніпро-Кривий Ріг: вогонь охопив фуру (моторошне відео)

Атака по трасі Дніпро-Кривий Ріг / © Олександр Ганжа

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Вдень 15 липня російські військові завдали удару по трасі Дніпро — Кривий Ріг. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула вантажівка.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За даними влади, через атаку загинув 62-річний водій вантажівки.

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Очевидці обстрілу опублікували відео. На кадрах видно, як вогонь повністю охопив вантажний транспорт, а тіло лежить на узбіччі. За словами свідків, росіяни завдали удару безпілотником «Шахед».

Цю інформацію в ОВА не згадали, але підтвердили атаку у Криворізькому районі, де загинув водій фури.

Також через російський обстріл у Глеюватській громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу.

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Нагадаємо, росіяни почали застосовувати FPV-дрони вглиб України. Зокрема, останнім часом вони атакують трасу між Дніпром і Кривим Рогом. За словами Олега Жданова, захиститися від FPV-дронів надзвичайно складно.

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Також вже кілька місяців окупанти тероризують FPV-дронами Запоріжжя. Цілями є житлові будинки, адміністративні об’єкти, громадський транспорт та автозаправні станції.

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