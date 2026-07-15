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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували трасу Дніпро-Кривий Ріг: вогонь охопив фуру (моторошне відео)

Через атаку Росії на трасі між Дніпром та Кривим Рогом загинув 62-річний водій вантажівки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по трасі Дніпро-Кривий Ріг

Атака по трасі Дніпро-Кривий Ріг / © Олександр Ганжа

Вдень 15 липня російські військові завдали удару по трасі Дніпро — Кривий Ріг. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула вантажівка.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За даними влади, через атаку загинув 62-річний водій вантажівки.

Очевидці обстрілу опублікували відео. На кадрах видно, як вогонь повністю охопив вантажний транспорт, а тіло лежить на узбіччі. За словами свідків, росіяни завдали удару безпілотником «Шахед».

Цю інформацію в ОВА не згадали, але підтвердили атаку у Криворізькому районі, де загинув водій фури.

Також через російський обстріл у Глеюватській громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу.

© соцмережі

Атаки РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, росіяни почали застосовувати FPV-дрони вглиб України. Зокрема, останнім часом вони атакують трасу між Дніпром і Кривим Рогом. За словами Олега Жданова, захиститися від FPV-дронів надзвичайно складно.

Також вже кілька місяців окупанти тероризують FPV-дронами Запоріжжя. Цілями є житлові будинки, адміністративні об’єкти, громадський транспорт та автозаправні станції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
450
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