Росіяни атакували цивільне торговельне судно біля Одеси: спалахнула пожежа

Поблизу Одеси росіяни атакували цивільне торговельне судно. Воно рухалося морським коридором до обласного центру для завантаження зернових.

Про це повідомлє Міністерство розвитку громад та територій України.

Які наслідки удару по судну

Стало відомо, що після атаки на борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система. Екіпажу вдалося власними силами ліквідувати займання. Зазначається, що для супроводу судна направлено катер.

На щастя, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

«Це черговий воєнний злочин росії проти світової продовольчої безпеки!», — акцентували у відомстві.

Раніше ми писали, що вночі 24 квітня російські дрони атакували Одесу. Зафіксовано влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік, жінку госпіталізували. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.

Згодом стало відомо, що кількість потерпілих зросла до 15 осіб. На жаль, загинуло подружжя похилого віку — чоловікові та жінці було по 75 років.