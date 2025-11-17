ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
29
1 хв

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Новгород-Сіверському

Унаслідок удару дронами-камікадзе по Новгород-Сіверському пошкоджено приватні домівки та магазин.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Новгород-Сіверський

Новгород-Сіверський / © із соцмереж

У місті Новгород-Сіверський Чернігівської області російські війська вночі завдали удару ударними БПЛА типу "Герань-2" по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив у соціальних мережах начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

За його словами, атакою пошкоджено приватні житлові будинки та торговий об’єкт.

Попередньо, інформації про загиблих чи поранених немає.

Нагадаємо, в ніч проти 14 листопада російські окупанти влаштували черговий масований комбінований удар. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет і 430 безпілотників.

29
