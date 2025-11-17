- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Новгород-Сіверському
Унаслідок удару дронами-камікадзе по Новгород-Сіверському пошкоджено приватні домівки та магазин.
У місті Новгород-Сіверський Чернігівської області російські війська вночі завдали удару ударними БПЛА типу "Герань-2" по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомив у соціальних мережах начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
За його словами, атакою пошкоджено приватні житлові будинки та торговий об’єкт.
Попередньо, інформації про загиблих чи поранених немає.
Нагадаємо, в ніч проти 14 листопада російські окупанти влаштували черговий масований комбінований удар. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет і 430 безпілотників.