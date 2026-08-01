Росіяни атакували цивільних на Сумщині: троє людей у важкому стані

Дрон / © ТСН.ua

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Увечері 31 липня російські війська посилили атаки безпілотниками по громадах Сумської області. Внаслідок влучань тяжкі поранення отримали троє цивільних.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За його словами, протягом дня росіяни атакували мирних жителів області дронами, а надвечір удари стали особливо інтенсивними. Сили оборони збили частину безпілотників, однак зафіксовано і влучання.

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У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого дрона тяжко поранено чоловіка. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

У Тростянецькій громаді російський безпілотник атакував чоловіка, який їхав на мотоциклі. Постраждалого з тяжкими пораненнями доправили до лікарні.

У Ворожбянській громаді окупанти вдарили по автомобілю, в якому перебувала родина з трьох людей. Після атаки машина загорілася. Один із чоловіків отримав тяжкі поранення. Лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські терористичні війська здійснили повітряну атаку на Полтавську область. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях «Нової пошти».

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До ліквідації загоряння були залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували пожежу.

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