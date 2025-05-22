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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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4
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Росіяни атакували українські міста безпілотниками: озвучено напрямок руху

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 22 травня 2025 року росіяни запустили у повітряний простір України безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • Групи “Шахедів” через Херсонщину — курсом на Миколаївщину.

  • БпЛА — курсом на Павлоград.

  • Декілька груп через Ізюм — курсом на Донеччину.

Нагадаємо, що раніше відбулася нічна атака дронами на Харків: стали відомі наслідки.

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