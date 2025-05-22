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Росіяни атакували українські міста безпілотниками: озвучено напрямок руху
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 22 травня 2025 року росіяни запустили у повітряний простір України безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Групи “Шахедів” через Херсонщину — курсом на Миколаївщину.
БпЛА — курсом на Павлоград.
Декілька груп через Ізюм — курсом на Донеччину.
Нагадаємо, що раніше відбулася нічна атака дронами на Харків: стали відомі наслідки.