ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
536
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Україну 55 дронами: скільки збито, а скільки влучило

ППО знищила 46 російських безпілотників, але зафіксовані і влучання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами «Шахед»

Атака дронами «Шахед» / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія у ніч проти 22 серпня атакувала Україну, запустивши 55 дронів типу «Шахед» та безпілотників-імітаторів. Протиповітряна оборона збила ти придушила 46 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 22 серпня російські окупанти запустили під час атаки по Україні 55 ударних дронів типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, окуповане Гвардійське.

На ранок відомо, що українська ППО збила/придушила 46 ворожих «Шахедів» та дронів-імітаторів на півночі та сході країни.

Водночас, дев’ять ворожих безпілотників влучили на чотирьох локаціях.

Нагадаємо, попередньої ночі, 21 серпня, російські загарбники влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Україні: ворог застосував 614 засобів повітряного нападу. Тієї ночі влучання сталися на 11 локаціях. Під атакою перебували Львів, Луцьк, Мукавечо, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька та Дніпропетровська області. Через ворожі удари були пошкодження, пожежі, загиблі та поранені.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie