Росіяни атакували Україну 55 дронами: скільки збито, а скільки влучило

Атака дронами «Шахед» / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія у ніч проти 22 серпня атакувала Україну, запустивши 55 дронів типу «Шахед» та безпілотників-імітаторів. Протиповітряна оборона збила ти придушила 46 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 22 серпня російські окупанти запустили під час атаки по Україні 55 ударних дронів типу «Шахед» і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, окуповане Гвардійське.

Реклама

На ранок відомо, що українська ППО збила/придушила 46 ворожих «Шахедів» та дронів-імітаторів на півночі та сході країни.

Водночас, дев’ять ворожих безпілотників влучили на чотирьох локаціях.

Нагадаємо, попередньої ночі, 21 серпня, російські загарбники влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Україні: ворог застосував 614 засобів повітряного нападу. Тієї ночі влучання сталися на 11 локаціях. Під атакою перебували Львів, Луцьк, Мукавечо, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька та Дніпропетровська області. Через ворожі удари були пошкодження, пожежі, загиблі та поранені.