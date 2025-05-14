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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
493
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Росіяни атакували Україну балістикою і дронами: скільки цілей вдалось знищити

Військові не надали інформацію про те, чи вдалося ППО збити балістичну ракету.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотники.

Безпілотники / © ТСН.ua

Вночі проти 14 травня російські військові атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Знищено 80 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі, заході та в центрі країни. Окрім того, 42 безпілотники-імітатори було локаційно втрачено.

За інформацією військових, внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Зауважимо, що ракету Іскандер-М/KN-23 окупанти запускали з Криму, а безпілотники - із напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Олексій Гетьман попередив про загрозу запуску "Орешніка". З його слів, з’являються тривожні сигнали про можливий масований обстріл, зокрема отримано попередження для американських дипломатів. Під загрозою — глибокі тилові райони, зокрема й Київ.

Натомість голова благодійного фонду “Повернись живим” Тарас Чмут пояснив, чому російські "Шахеди" завдають уражень у тилових містах. За його словами, в України є проблеми з засобами протиповітряної оборони. Адже у росіян кількість засобів ураження збільшилась, а у нас кількість засобів протидії — ні.

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