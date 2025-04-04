Росіяни атакували Україну безпілотниками: скільки дронів збила ППО

Атака безпілотників. Колаж ТСН. / © ТСН.ua

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Вночі проти п’ятниці, 4 квітня, російська армія атакувала Україну 78 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знищила 42 БпЛА, а 22 - локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі росіяни атакували безпілотниками із напрямків Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Курська. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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“Станом на 08%30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ змінила тактику ударів по Україні. Жданов вважає, що РФ обирає свої цілі випадковим чином, не використовуючи чіткої системи, - все залежить від ситуації та умов.

Дата публікації 20:25, 03.04.25 Кількість переглядів 19 У Києві вибух за вибухом, ще й надзвичайна ситуація в метро