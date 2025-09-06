Росіяни атакували Україну безпілотниками: скільки цілей збила ППО

ППО / © tsn.ua

Вночі 6 вересня РФ атакувала Україну 91-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Знищено 68 одиниць.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗС України.

Дрони запускалися з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

З метою відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 09.00 ПС ЗСУ інформує про збиття чи подавлено 68 російських безпілотників та імітаторів різних типів. Ворожа зброя була ліквідована на півночі та сході країни.

«Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях», — додали у відомстві.

При цьому наголошується, що декілька ворожих БпЛА — в повітрі, атака триває.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну і вчора, 5 вересня. Було застосовано 157 дронів, з них знищено — 121.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними ПСУ, російські військові запустили шість зенітних керованих ракет С-300 з Курської області, ще одну керовану авіаційну ракету Х-59 — із Воронезької області.

Втім є влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на десяти локаціях.