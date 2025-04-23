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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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16
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Росіяни атакували Україну бойовими дронами: де пролунали вибухи

Ворог у черговий раз атакував мирні українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 23 квітня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками .

Про це повідомили Повітряні Силі ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО. Внаслідок влучань деколи спалахнули пожежі.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Одеса;

  • Харків;

  • Полтава та Полтавщина;

  • Бровари;

  • Передмістя Києва.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Полтавщину : є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.

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