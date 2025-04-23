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Росіяни атакували Україну бойовими дронами: де пролунали вибухи
Ворог у черговий раз атакував мирні українські міста вночі.
У ніч проти 23 квітня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками .
Про це повідомили Повітряні Силі ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО. Внаслідок влучань деколи спалахнули пожежі.
Зокрема, вибухи пролунали:
Одеса;
Харків;
Полтава та Полтавщина;
Бровари;
Передмістя Києва.
Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Полтавщину : є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури.