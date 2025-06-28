Росіяни атакували Україну дронами: куди цілився ворог і скільки "Шахедів" збила ППО

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Вночі проти суботи, 28 червня, російська армія атакувала Україну 23 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 22 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі БпЛА Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 - збито вогневими засобами ураження, один - локаційно втрачено”, - наголосили військові.

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За їхніми словами, основним напрямком російського удару цієї ночі була Одеська область. Зафіксовано влучання ударного БпЛА на одній локації в Одесі. Падіння збитих дронів сталися на восьми локаціях.

Зауважимо, вночі росіяни атакували Shahed із напрямків Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в анексованому Криму.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вночі Одесу атакували російські дрони. У місті сталися потужні вибухи. Під ворожою атакою опинилися обласний центр та район.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлову інфраструктуру. Зокрема, в Одесі дрон влучив у 21-поверховий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. БпЛА влетів просто в одну з квартир.

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Через атаку люди опинились заблокованими в квартирах. Постраждало 14 людей, двоє з них діти. Загинуло подружжя. Рятувальники дістали з-під завалів їхні тіла.