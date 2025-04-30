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- Укрaїнa
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Росіяни атакували Україну: два міста прийняли основний удар
Наразі у повітряному просторі ще є ударні дрони.
У ніч проти 30 квітня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 108 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим. Основні напрямки удару — Дніпро та Харків», — йдеться у повідомленні.
Станом на 11.30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
«22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина. Два ворожі БпЛА — в повітряному просторі України. Бойова робота триває», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що Харків та Дніпро пережили важку ніч. Більше про це читайте у новині.