Росіяни атакували Україну: два міста прийняли основний удар

У регіонах працювала ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 30 квітня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 108 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим. Основні напрямки удару — Дніпро та Харків», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 11.30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина. Два ворожі БпЛА — в повітряному просторі України. Бойова робота триває», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Харків та Дніпро пережили важку ніч. Більше про це читайте у новині.