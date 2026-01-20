Росіяни атакували Україну "недоробленою" ракетою: у ВМС розкрили її слабкі сторони

Ракета "Циркон" (ілюстративне фото) / © Український мілітарний портал

Під час масованої атаки 20 січня російські окупанти застосували гіперзвукову ракету «Циркон», яка, попри свій статус, залишається технічно недопрацьованою для ударів по наземних цілях. Через конструктивні недоліки ця ракета часто помиляється у виборі об’єктів. А її запуск із морських носіїв у Чорному морі наразі залишається неможливим для ворога.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, головна проблема «Циркона», як і схожої на неї ракети «Онікс», полягає в тому, що вони проєктувалися як протикорабельна зброя. Спроби переналаштувати їх для роботи у форматі «земля-земля» виявилися невдалими.

«Деякі аналітики вважають, що вона ще сира, хоча вже не нова. З іншого боку, на початку повномасштабного вторгнення вони (росіяни — ред.) її кілька разів застосовували. І тоді у них вже були проблеми з тим, щоб перенавчити її з протикорабельного статусу працювати по землі. Під час польоту, коли вона бачила якусь конструкцію, наприклад, гаражі, вона повертала та летіла туди. У нас таких прикладів на Миколаївщині було кілька у 2022 році», — розповів Плетенчук.

Речник ВМС також звернув увагу на дивну поведінку противника щодо вибору пускових майданчиків. Хоча російські кораблі в Чорному морі обладнані універсальними установками, з яких теоретично можна запускати «Циркони», окупанти цього не роблять.

«Значить, у них є якісь складнощі з їхнім застосуванням. Теоретично їх можна було б запускати з кораблів, але ні…», — сказав військовий.

На думку військового, найближчим часом ситуація навряд чи зміниться, адже якби ворог мав можливість повноцінно використовувати ці ракети, він би вже це продемонстрував.

«Циркон» цікавий для росіян, бо це надзвукова ракета. Її перехоплювати важче ніж «Калібр», звісно. Це складніша ціль», — підсумували у ВМС.

Нагадаємо, у ніч 20 січня армія РФ запустила гіперзвукову протикорабельну ракету «Циркон» по Вінницькій області. Ворог намагається бити по об’єктах енергетики.

Під ударом опинилися Київ, Одеса, Запоріжжя, Рівне, Черкаси, Вінниця та їхні області. Ворог застосував весь наявний арсенал — від ударних безпілотників до балістики та гіперзвукової ракети «Циркон».

До слова, після масованої ракетно-дронової атаки вночі 20 січня у багатьох регіонах України застосовуються аварійні обмеження споживання електрики, в окремих областях — досить жорсткі.