4357
1 хв

Росіяни атакували Україну ракетами

У ніч проти 3 вересня Росія випустила з Чорного моря близько 16 крилатих ракет «Калібр» по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У ніч проти 3 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши крилаті ракети «Калібр».

За даними моніторингових каналів та джерел, ворог вивів у Чорне море не менше двох надводних ракетоносіїв, з яких було здійснено залп. Загалом зафіксовано близько 16 пусків.

Частина ракет рухалася через Миколаївську область у напрямку до Одеської області. Один із маршрутів пролягав через Нову Одесу, інший через Баштанку із наступним виходом на територію Одеської області, зокрема район Ширяєвого.

Крім того, були зафіксовані польоти пусків стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, що знаходилися в потенційній зоні.

Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням цілей.

Інформація про наслідки та можливі пошкодження уточнюється.

