Росіяни атакували Україну ракетами

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 3 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши крилаті ракети «Калібр».

За даними моніторингових каналів та джерел, ворог вивів у Чорне море не менше двох надводних ракетоносіїв, з яких було здійснено залп. Загалом зафіксовано близько 16 пусків.

Частина ракет рухалася через Миколаївську область у напрямку до Одеської області. Один із маршрутів пролягав через Нову Одесу, інший через Баштанку із наступним виходом на територію Одеської області, зокрема район Ширяєвого.

Реклама

Крім того, були зафіксовані польоти пусків стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, що знаходилися в потенційній зоні.

Сили протиповітряної оборони працюють над знищенням цілей.

Інформація про наслідки та можливі пошкодження уточнюється.