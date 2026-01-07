Росіяни атакували Уманський район: пошкоджені кілька підприємств

Безпілотник «Шахед»

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 7 січня атакували дронами Уманський район Черкаської області. Через удари ворога пошкодження отримали будівлі кількох підприємств.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Доба 7 січня на Черкащині почалась із повітряних тривог. Через падіння російських безпілотників на Уманщині пошкоджено будівлі кількох підприємств.

Реклама

Пожежі вдалося оперативно загасити. Правоохоронці вилучили уламки.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ж ночі російські окупанти атакувала Дніпропетровщину. У Дніпрі через удари постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей. У місті пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі, автівки та газогін. Також під ударом опинилися Васильківська громада та Нікополь.