Росіяни атакували Уманський район: пошкоджені кілька підприємств
Через російську атаку на Уманщину виникли пожежі.
Російські війська у ніч проти 7 січня атакували дронами Уманський район Черкаської області. Через удари ворога пошкодження отримали будівлі кількох підприємств.
Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Доба 7 січня на Черкащині почалась із повітряних тривог. Через падіння російських безпілотників на Уманщині пошкоджено будівлі кількох підприємств.
Пожежі вдалося оперативно загасити. Правоохоронці вилучили уламки.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, цієї ж ночі російські окупанти атакувала Дніпропетровщину. У Дніпрі через удари постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей. У місті пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі, автівки та газогін. Також під ударом опинилися Васильківська громада та Нікополь.