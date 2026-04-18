Росіяни атакували важливий енергооб’єкт на Чернігівщині — які наслідки
Ворог уразив енергооб’єкт на Чернігівщині: значна частина територій — без світла.
Зрання окупанти вдарили по енергооб'єкту у Ніжинському районі.
Про це повідомили у "Чернігівобленерго".
"О 4:00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах", - йдеться у повідомленні.
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, росіяни вночі 13 квітня атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі. Спалахнула пожежа.