ТСН у соціальних мережах

Росіяни атакували важливий енергооб’єкт на Чернігівщині — які наслідки

Ворог уразив енергооб’єкт на Чернігівщині: значна частина територій — без світла.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Енергетики працюють над відновленням електропостачання / © Associated Press

Зрання окупанти вдарили по енергооб'єкту у Ніжинському районі.

Про це повідомили у "Чернігівобленерго".

"О 4:00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах", - йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, росіяни вночі 13 квітня атакували енергообʼєкт у Чернігівському районі. Спалахнула пожежа.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
