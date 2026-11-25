- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували велике місто: поранені люди, серед них — діти (фото)
Російські війська атакували Космічний район Запоріжжя. Поранено людей, серед них діти. Пошкоджено будинки, склад і автомобілі.
У Запоріжжі внаслідок російських атак на Космічний район постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Російські війська били по приватному сектору та території автотранспортного підприємства.
Про це повідомив Михайло Семікін — очільник Запорізької ОВА.
«Ще п’ятеро людей, серед них дитина, поранені внаслідок російських атак на Космічний район Запоріжжя», — написав він.
Унаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 приватних будинків, складську будівлю та автомобілі. На території автотранспортного підприємства спалахнула пожежа.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Тим часом кореспондентка ТСН передає про шістьох поранених, з яких — троє дітей і двоє комунальників.
Нагадаємо, РФ вдарила з реактивної системи залпового вогню по житловому кварталу. Один зі снарядів вибухнув поблизу багатоповерхівки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 25 ЛИСТОПАДА! СПАЛАХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: нові подробиці! Суд над ТЕРОРИСТКОЮ у Львові