Запоріжжя / © Запорізька ОВА

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У Запоріжжі внаслідок російських атак на Космічний район постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Російські війська били по приватному сектору та території автотранспортного підприємства.

Про це повідомив Михайло Семікін — очільник Запорізької ОВА.

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«Ще п’ятеро людей, серед них дитина, поранені внаслідок російських атак на Космічний район Запоріжжя», — написав він.

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РФ атакувала Космічний район Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Унаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 приватних будинків, складську будівлю та автомобілі. На території автотранспортного підприємства спалахнула пожежа.

РФ атакувала Космічний район Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Тим часом кореспондентка ТСН передає про шістьох поранених, з яких — троє дітей і двоє комунальників.

Нагадаємо, РФ вдарила з реактивної системи залпового вогню по житловому кварталу. Один зі снарядів вибухнув поблизу багатоповерхівки.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 25 ЛИСТОПАДА! СПАЛАХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: нові подробиці! Суд над ТЕРОРИСТКОЮ у Львові

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