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Росіяни атакували велике місто: стався «приліт» — перші подробиці
Від ранку в Кривому Розі вже кілька разів оголошували тривогу. Військові попереджали про БпЛА.
У суботу, 13 червня, армія Російської Федерація вдарила по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Минулося без травмованих.
Про це повідомив повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«Ворог завдав удару по об’єкту інфраструктури. Попередньо — без постраждалих», — наголосив чиновник.
З його слів, рятувальники вже приступили до ліквідації наслідків. Інших деталей Вілкул наразі не надав.
Зауважимо, чергова тривога у Кривому Розі була оголошена о 09:11, а попередня тривала від 07:25 до 08:37. Військові попереджали про безпілотники курсом на місто.
Нагадаємо, зранку 13 червня Запоріжжя сколихнули потужні вибухи. Для міста також існувала загроза, але не тільки безпілотників, а ще й ракет.