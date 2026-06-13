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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
214
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Росіяни атакували велике місто: стався «приліт» — перші подробиці

Від ранку в Кривому Розі вже кілька разів оголошували тривогу. Військові попереджали про БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Рятувальники.

Рятувальники. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 13 червня, армія Російської Федерація вдарила по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Минулося без травмованих.

Про це повідомив повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Ворог завдав удару по об’єкту інфраструктури. Попередньо — без постраждалих», — наголосив чиновник.

З його слів, рятувальники вже приступили до ліквідації наслідків. Інших деталей Вілкул наразі не надав.

Зауважимо, чергова тривога у Кривому Розі була оголошена о 09:11, а попередня тривала від 07:25 до 08:37. Військові попереджали про безпілотники курсом на місто.

Нагадаємо, зранку 13 червня Запоріжжя сколихнули потужні вибухи. Для міста також існувала загроза, але не тільки безпілотників, а ще й ракет.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
214
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