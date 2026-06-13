Рятувальники. / © Associated Press

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У суботу, 13 червня, армія Російської Федерація вдарила по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Минулося без травмованих.

Про це повідомив повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Ворог завдав удару по об’єкту інфраструктури. Попередньо — без постраждалих», — наголосив чиновник.

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З його слів, рятувальники вже приступили до ліквідації наслідків. Інших деталей Вілкул наразі не надав.

Зауважимо, чергова тривога у Кривому Розі була оголошена о 09:11, а попередня тривала від 07:25 до 08:37. Військові попереджали про безпілотники курсом на місто.

Нагадаємо, зранку 13 червня Запоріжжя сколихнули потужні вибухи. Для міста також існувала загроза, але не тільки безпілотників, а ще й ракет.

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