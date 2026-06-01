Росіяни атакували великий обласний центр України: виникла пожежа

Російська армія завдала авіаційних ударів по Запоріжжю ввечері 1 червня. Ворог поцілив в один із важливих інфраструктурних об’єктів міста.

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни застосували для атаки на обласний центр керовані авіаційні бомби (КАБи). Після обстрілу на об’єкті критичної інфраструктури розпочалася пожежа.

«Росіяни атакують обласний центр. Ворожого удару зазнав об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа», — заявив Іван Федоров.

Наразі детальні дані щодо масштабів руйнувань та наявності постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий масштабний удар по території України.

