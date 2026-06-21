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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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363
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Росіяни атакували великий обласний центр України: є постраждалі

Росіяни всю ніч атакували Сумщину дронами та артилерією. Є постраждалі.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Сумщину 21 червня

Атака РФ на Сумщину 21 червня / © Національна поліція України

З ночі російські війська атакують Сумщину дронами, зокрема сам обласний центр. Вранці по Сумській громаді також, ймовірно, гатили з артилерії.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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За попередніми даними, зафіксовано влучання за щонайменше шістьма адресами. Внаслідок атаки до медиків по допомогу звернулися шестеро мешканців міста.

Госпіталізовано 58-річну жінку, іншим постраждалим надали необхідну допомогу без ушпиталення.

«Пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків. Усі наслідки атаки зʼясовуються. Постраждалим надається необхідна допомога», — зазначив голова ОВА Олег Григоров.

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Нагадаємо, у Харкові зафіксували влучання ворожого БПЛА у верхні поверхи багатоповерхівки. Удар прийшовся у простір між двома верхніми поверхами багатоповерхівки. Внаслідок влучання у будинку вибиті вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше вдень 20 червня росіяни атакували безпілотниками поштовий термінал у передмісті Харкова, завдавши повторного удару під час роботи рятувальників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
363
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