Росіяни атакували великий обласний центр України: є постраждалі

Атака РФ на Сумщину 21 червня / © Національна поліція України

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З ночі російські війська атакують Сумщину дронами, зокрема сам обласний центр. Вранці по Сумській громаді також, ймовірно, гатили з артилерії.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Атака РФ на Суми — що відомо

За попередніми даними, зафіксовано влучання за щонайменше шістьма адресами. Внаслідок атаки до медиків по допомогу звернулися шестеро мешканців міста.

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Госпіталізовано 58-річну жінку, іншим постраждалим надали необхідну допомогу без ушпиталення.

«Пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків. Усі наслідки атаки зʼясовуються. Постраждалим надається необхідна допомога», — зазначив голова ОВА Олег Григоров.

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Нагадаємо, у Харкові зафіксували влучання ворожого БПЛА у верхні поверхи багатоповерхівки. Удар прийшовся у простір між двома верхніми поверхами багатоповерхівки. Внаслідок влучання у будинку вибиті вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше вдень 20 червня росіяни атакували безпілотниками поштовий термінал у передмісті Харкова, завдавши повторного удару під час роботи рятувальників.

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