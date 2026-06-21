- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 363
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували великий обласний центр України: є постраждалі
Росіяни всю ніч атакували Сумщину дронами та артилерією. Є постраждалі.
З ночі російські війська атакують Сумщину дронами, зокрема сам обласний центр. Вранці по Сумській громаді також, ймовірно, гатили з артилерії.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Атака РФ на Суми — що відомо
За попередніми даними, зафіксовано влучання за щонайменше шістьма адресами. Внаслідок атаки до медиків по допомогу звернулися шестеро мешканців міста.
Госпіталізовано 58-річну жінку, іншим постраждалим надали необхідну допомогу без ушпиталення.
«Пошкоджені щонайменше 5 житлових будинків. Усі наслідки атаки зʼясовуються. Постраждалим надається необхідна допомога», — зазначив голова ОВА Олег Григоров.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Харкові зафіксували влучання ворожого БПЛА у верхні поверхи багатоповерхівки. Удар прийшовся у простір між двома верхніми поверхами багатоповерхівки. Внаслідок влучання у будинку вибиті вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Раніше вдень 20 червня росіяни атакували безпілотниками поштовий термінал у передмісті Харкова, завдавши повторного удару під час роботи рятувальників.