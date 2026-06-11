Росіяни атакували великий обласний центр: є влучання у багатоповерхівку

Дрон / © ТСН.ua

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У Сумах увечері 11 червня ворожий безпілотник «Молнія» поцілив у багатоквартирний будинок.

Про це повідомив виконувача обов’язків Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артема Кобзаря.

За інформацією посадовця, ворожа атака відбулася сьогодні близько 22:10. Наразі фахівці з’ясовують масштаби руйнувань, яких зазнав житловий будинок.

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«Сьогодні близько 22:10 зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу „Молнія“ у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста. На місці працюють усі необхідні служби», — йдеться у зверненні Кобзаря до жителів міста.

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня ЗСУ вдарили по чотирьох мостах на під’їздах до Криму. Про це заявляє «гауляйтер» Володимир Сальдо. Він додав, що конструкції зазнали пошкоджень, тому росіяни перевіряють мости та уточнюють їхній стан.

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