Росіяни атакували Вінниччину: пошкоджено будинки, є поранені

Атака РФ на Вінниччину 2 вересня / © Вінницька ОДА

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На Вінниччині ввечері 2 вересня через атаку РФ впали уламки безпілотника, що призвело до руйнувань і травмування людей.

Про це повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

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За її словами, в результаті падіння уламків пошкоджено житлові будинки та прибудинкові території.

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«Станом на зараз відомо про двох поранених жінок. Одна з них госпіталізована з травмами середнього ступеня тяжкості. Інша від госпіталізації відмовилася», — зазначила Заболотна.

Атака РФ на Вінниччину 2 вересня / © Вінницька ОДА

На місцях подій працюють усі необхідні профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу жителям.

Атака РФ на Вінниччину 2 вересня / © Вінницька ОДА

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Нагадаємо, російські війська вдень 2 вересня завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, який прямував до Дніпра.

Також в Києві під час атаки 2 вересня російський дрон влучив у житловий будинок. Також через удари пошкоджено медичний заклад і виникла пожежа на території навчального закладу.

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