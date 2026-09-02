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Росіяни атакували Вінниччину: пошкоджено будинки, є поранені
РФ атакувала Вінниччину. Уламки дрона пошкодили житлові будинки, є постраждалі.
На Вінниччині ввечері 2 вересня через атаку РФ впали уламки безпілотника, що призвело до руйнувань і травмування людей.
Про це повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
Росія атакувала Вінниччину — що відомо
За її словами, в результаті падіння уламків пошкоджено житлові будинки та прибудинкові території.
«Станом на зараз відомо про двох поранених жінок. Одна з них госпіталізована з травмами середнього ступеня тяжкості. Інша від госпіталізації відмовилася», — зазначила Заболотна.
На місцях подій працюють усі необхідні профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу жителям.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, російські війська вдень 2 вересня завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, який прямував до Дніпра.
Також в Києві під час атаки 2 вересня російський дрон влучив у житловий будинок. Також через удари пошкоджено медичний заклад і виникла пожежа на території навчального закладу.