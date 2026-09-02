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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни атакували Вінниччину: пошкоджено будинки, є поранені

РФ атакувала Вінниччину. Уламки дрона пошкодили житлові будинки, є постраждалі.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Вінниччину 2 вересня

Атака РФ на Вінниччину 2 вересня / © Вінницька ОДА

На Вінниччині ввечері 2 вересня через атаку РФ впали уламки безпілотника, що призвело до руйнувань і травмування людей.

Про це повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

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За її словами, в результаті падіння уламків пошкоджено житлові будинки та прибудинкові території.

«Станом на зараз відомо про двох поранених жінок. Одна з них госпіталізована з травмами середнього ступеня тяжкості. Інша від госпіталізації відмовилася», — зазначила Заболотна.

Атака РФ на Вінниччину 2 вересня / © Вінницька ОДА

Атака РФ на Вінниччину 2 вересня / © Вінницька ОДА

На місцях подій працюють усі необхідні профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та надають допомогу жителям.

Атака РФ на Вінниччину 2 вересня / © Вінницька ОДА

Атака РФ на Вінниччину 2 вересня / © Вінницька ОДА

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська вдень 2 вересня завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, який прямував до Дніпра.

Також в Києві під час атаки 2 вересня російський дрон влучив у житловий будинок. Також через удари пошкоджено медичний заклад і виникла пожежа на території навчального закладу.

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