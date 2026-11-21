Окупанти не припиняють терор / © ТСН

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Російський дрон в суботу, 21 листопада, атакував територію залізничного вокзалу в місті Кролевці Сумської області.

Про це повідомляє «Суспільне».

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За даними очільника Кролевецької громади Лехмана, постраждали троє осіб. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

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Нагадаємо, у ніч проти 21 листопада російська армія атакувала Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/«KN-23»/С-400 та 148 дронами типу «Шахед», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

ППО знешкодила 117 дронів. Проте є влучання в 19 місцях, уламки впали ще на 9 локаціях.

Російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив дитячий садок, а в розташованому поруч п’ятиповерховому будинку загорілася квартира.

Тако окупанти атакували ударним безпілотником п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка Харківської області. Понад 10 осіб постраждали, серед них є діти.

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