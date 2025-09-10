ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
6529
1 хв

Росіяни атакували Волочиськ на Хмельниччині: що відомо про "прильоти"

Олена Капнік
Росіяни атакували Волочиськ на Хмельниччині: що відомо про "прильоти"

Вночі 10 вересня під час масованого обстрілу росіяни атакували Волочиськ у Хмельницькій області. Сталися “прильоти” у складські приміщення виробничих потужностей.

Про це повідомили у Волочиській міській раді.

“Вночі наша громада пережила складні події. Зафіксовано влучання у складські приміщення виробничих потужностей”, - наголосили чиновники.

Зазначається, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Станом на ранок відомо про щонайменше трьох поранених жителів міста.

6529
