Росіяни атакували Волочиськ на Хмельниччині: що відомо про "прильоти"
Вночі 10 вересня під час масованого обстрілу росіяни атакували Волочиськ у Хмельницькій області. Сталися “прильоти” у складські приміщення виробничих потужностей.
Про це повідомили у Волочиській міській раді.
“Вночі наша громада пережила складні події. Зафіксовано влучання у складські приміщення виробничих потужностей”, - наголосили чиновники.
Зазначається, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Станом на ранок відомо про щонайменше трьох поранених жителів міста.