ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру: що відомо про зміну рух поїздів

Після атаки деякі потяги вже вирушили у рейси, втім, чимало - досі чекають на відправлення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © Associated Press

Вночі 3 вересня армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області. Через пошкодження сталися зміни в русі низки поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки. Це спричинить затримки цих рейсів до семи годин. Залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів, обіцяють в “УЗ”.

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:

  • №75 Київ - Кривий Ріг

  • №791 Кременчук - Київ

  • №85 Запоріжжя - Львів

  • №79 Дніпро - Львів

  • №51 Запоріжжя - Одеса

  • №119 Дніпро - Хелм

  • №37 Запоріжжя - Київ

  • №31 Запоріжжя - Перемишль

  • №121 Херсон - Краматорськ

  • №59 Харків - Одеса

  • №65/165 Харків - Черкаси, Умань.

Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:

  • №76 Кривий Ріг - Київ

  • №102 Краматорськ - Херсон

  • №38 Київ - Запоріжжя

  • №80 Львів - Дніпро

  • №120 Хелм - Дніпро

  • №86 Львів - Запоріжжя

  • №54 Одеса - Дніпро,

  • №254 Одеса - Кривий Ріг

  • №8 Одеса - Харків.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну дронами і ракетами. Зокрема, окупанти завдала удару по Знам’янській громаді у Кіровоградській області. Через влучання БпЛА були травмовані п’ятеро людей та пошкоджено 28 будинків. Один будинок зруйнований. Також у регіоні було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
395
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie