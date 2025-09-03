- Дата публікації
Росіяни атакували залізничну інфраструктуру: що відомо про зміну рух поїздів
Після атаки деякі потяги вже вирушили у рейси, втім, чимало - досі чекають на відправлення.
Вночі 3 вересня армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області. Через пошкодження сталися зміни в русі низки поїздів.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки. Це спричинить затримки цих рейсів до семи годин. Залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів, обіцяють в “УЗ”.
Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:
№75 Київ - Кривий Ріг
№791 Кременчук - Київ
№85 Запоріжжя - Львів
№79 Дніпро - Львів
№51 Запоріжжя - Одеса
№119 Дніпро - Хелм
№37 Запоріжжя - Київ
№31 Запоріжжя - Перемишль
№121 Херсон - Краматорськ
№59 Харків - Одеса
№65/165 Харків - Черкаси, Умань.
Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:
№76 Кривий Ріг - Київ
№102 Краматорськ - Херсон
№38 Київ - Запоріжжя
№80 Львів - Дніпро
№120 Хелм - Дніпро
№86 Львів - Запоріжжя
№54 Одеса - Дніпро,
№254 Одеса - Кривий Ріг
№8 Одеса - Харків.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну дронами і ракетами. Зокрема, окупанти завдала удару по Знам’янській громаді у Кіровоградській області. Через влучання БпЛА були травмовані п’ятеро людей та пошкоджено 28 будинків. Один будинок зруйнований. Також у регіоні було пошкоджено залізничну інфраструктуру.