Росіяни атакували залізничну інфраструктуру: що відомо про зміну рух поїздів

Укрзалізниця.

Вночі 3 вересня армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області. Через пошкодження сталися зміни в русі низки поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки. Це спричинить затримки цих рейсів до семи годин. Залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів, обіцяють в “УЗ”.

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:

№75 Київ - Кривий Ріг

№791 Кременчук - Київ

№85 Запоріжжя - Львів

№79 Дніпро - Львів

№51 Запоріжжя - Одеса

№119 Дніпро - Хелм

№37 Запоріжжя - Київ

№31 Запоріжжя - Перемишль

№121 Херсон - Краматорськ

№59 Харків - Одеса

№65/165 Харків - Черкаси, Умань.

Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:

№76 Кривий Ріг - Київ

№102 Краматорськ - Херсон

№38 Київ - Запоріжжя

№80 Львів - Дніпро

№120 Хелм - Дніпро

№86 Львів - Запоріжжя

№54 Одеса - Дніпро,

№254 Одеса - Кривий Ріг

№8 Одеса - Харків.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну дронами і ракетами. Зокрема, окупанти завдала удару по Знам’янській громаді у Кіровоградській області. Через влучання БпЛА були травмовані п’ятеро людей та пошкоджено 28 будинків. Один будинок зруйнований. Також у регіоні було пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Дата публікації 07:04, 03.09.25