Росіяни атакували залізницю на Дніпропетровщині: поїзди змінили маршрути

Поїзд «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

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Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Павлограді Дніпропетровської області. Вранці 20 липня низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Внаслідок таки на залізничну інфраструктуру минулося без постраждалих серед пасажирів та залізничників, адже всіх вдалося вчасно вивести до укриття. Було пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.

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Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом з міркувань безпеки і щоб можна було оперативно відремонтувати пошкоджене.

№6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка — Лозова (замість Синельникове-1 — Лозова).

№6277 курсуватиме за маршрутом Лозова — Варварівка (замість Лозова — Дніпро).

№7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське — Орлівщина (замість Камʼянське — Краматорськ).

№6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 — Лозова).

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня у Миколаєві та Павлограді пролунали вибухи під час польотів російських безпілотників.

До слова, 18 липня російська армія вкотре атакувала Дніпропетровщину. Під час цієї атаки загарбники влучили в електровоз і вбили машиніста.