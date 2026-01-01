- Дата публікації
-
Росіяни атакували залізницю у трьох областях України: де і що пошкоджено (фото)
Олексій Кулеба повідомив про влучання у локомотивне депо та вантажні вагони.
Російські війська у новому 2026 році атакували залізницю у Волинській, Сумській та Одеській областях.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Через атаку на Волинь у ніч проти 1 січня були пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі. На території сталося близько семи влучань дронів.
На Сумщині окупанти вдарили по залізничній станції у Конотопі: уражені вантажні вагони.
Російські загарбники також завдали ударів дронами «Шахед» по логістичній інфраструктурі Одещини. Там досі зберігається загроза повторних атак, і це ускладнює відновлювальні роботи.
«Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула», — зауважив Кулеба.
Нагадаємо, у ніч проти 1 січня російські дрони атакували енергооб’єкти України, що призвело до значних знеструмлень у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Міненерго повідомило, що аварійні роботи тривають, проте в усіх регіонах країни цього дня діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення світла для населення.