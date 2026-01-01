Росіяни атакували залізницю у трьох областях України: де і що пошкоджено (фото)

Наслідки атаки на залізницю / © Олексій Кулеба

Російські війська у новому 2026 році атакували залізницю у Волинській, Сумській та Одеській областях.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Через атаку на Волинь у ніч проти 1 січня були пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі. На території сталося близько семи влучань дронів.

На Сумщині окупанти вдарили по залізничній станції у Конотопі: уражені вантажні вагони.

Російські загарбники також завдали ударів дронами «Шахед» по логістичній інфраструктурі Одещини. Там досі зберігається загроза повторних атак, і це ускладнює відновлювальні роботи.

«Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула», — зауважив Кулеба.

Наслідки російської атаки 1 січня / © Олексій Кулеба

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня російські дрони атакували енергооб’єкти України, що призвело до значних знеструмлень у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Міненерго повідомило, що аварійні роботи тривають, проте в усіх регіонах країни цього дня діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення світла для населення.