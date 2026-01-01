ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
578
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували залізницю у трьох областях України: де і що пошкоджено (фото)

Олексій Кулеба повідомив про влучання у локомотивне депо та вантажні вагони.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на залізницю

Наслідки атаки на залізницю / © Олексій Кулеба

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у новому 2026 році атакували залізницю у Волинській, Сумській та Одеській областях.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Через атаку на Волинь у ніч проти 1 січня були пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі. На території сталося близько семи влучань дронів.

На Сумщині окупанти вдарили по залізничній станції у Конотопі: уражені вантажні вагони.

Російські загарбники також завдали ударів дронами «Шахед» по логістичній інфраструктурі Одещини. Там досі зберігається загроза повторних атак, і це ускладнює відновлювальні роботи.

«Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула», — зауважив Кулеба.

Наслідки російської атаки 1 січня / © Олексій Кулеба

Наслідки російської атаки 1 січня / © Олексій Кулеба

Наслідки російської атаки 1 січня / © Олексій Кулеба

Наслідки російської атаки 1 січня / © Олексій Кулеба

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня російські дрони атакували енергооб’єкти України, що призвело до значних знеструмлень у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Міненерго повідомило, що аварійні роботи тривають, проте в усіх регіонах країни цього дня діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення світла для населення.

Дата публікації
Кількість переглядів
578
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie