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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
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Росіяни атакували залізницю в одному з регіонів: є поранені

Через удар РФ по залізниці на Харківщині поранені дві людини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

Російські безпілотники вранці атакували залізничну інфраструктуру на Харківщині. Під удар потрапила станція Лозова, де внаслідок обстрілу пошкоджено локомотиви.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Травм зазнали машиніст і його помічник.

«Їм надано необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Попри атаку, залізничники продовжують працювати та забезпечувати рух поїздів. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки удару й відновлюють пошкоджені об’єкти інфраструктури.

На місці працюють відповідні служби. Інформація оновлюватиметься.

Раніше окупанти вдарили по Чугуїву на Харківщині 9 червня. На жаль, є жертва. Росіяни вбили 22-річну вагітну жінку. Крім того, внаслідок обстрілу поранені діти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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