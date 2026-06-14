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Росіяни атакували залізницю в одному з регіонів: є поранені
Через удар РФ по залізниці на Харківщині поранені дві людини.
Російські безпілотники вранці атакували залізничну інфраструктуру на Харківщині. Під удар потрапила станція Лозова, де внаслідок обстрілу пошкоджено локомотиви.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
Травм зазнали машиніст і його помічник.
«Їм надано необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.
Попри атаку, залізничники продовжують працювати та забезпечувати рух поїздів. Наразі профільні служби ліквідовують наслідки удару й відновлюють пошкоджені об’єкти інфраструктури.
На місці працюють відповідні служби. Інформація оновлюватиметься.
Раніше окупанти вдарили по Чугуїву на Харківщині 9 червня. На жаль, є жертва. Росіяни вбили 22-річну вагітну жінку. Крім того, внаслідок обстрілу поранені діти.