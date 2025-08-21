ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
746
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Запоріжжя

У ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

Ворог атакував Запоріжжя. 

Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.

  • Наслідки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. 

  • В області триває повітряна тривога. Залишайтеся у безпечних місцях.

Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie