Росіяни атакували Запоріжжя
У ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Ворог атакував Запоріжжя.
Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.
Наслідки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.
В області триває повітряна тривога. Залишайтеся у безпечних місцях.
Нагадаємо, що розпочалася масована атака російських дронів: ворог націлився на Київ.