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Росіяни атакували Запоріжжя безпілотником: спалахнула пожежа
Російські війська вночі атакували Запоріжжя безпілотником. Внаслідок удару пошкоджено нежитлову будівлю та спалахнула пожежа. За попередніми даними, минулося без постраждалих
У Запоріжжі внаслідок російської атаки безпілотником пошкоджено нежитлову будівлю, де виникла пожежа. Люди не постраждали.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, російські війська завдали удару безпілотником по обласному центру.
«Пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих», — повідомив Федоров.
Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
Нагадаємо, що Росія атакувала Одесу: пошкоджена багатоповерхівка, восьмеро постраждалих