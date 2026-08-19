Росіяни атакували Запоріжжя дронами: є загибла та шестеро поранених (фото)

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У ніч проти 19 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформацію про загиблу та шістьох постраждалих також підтверджують українські медіа з посиланням на очільника ОВА.

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Росіяни атакували Запоріжжя дронами: є загибла та шестеро поранених (10 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

За попередніми даними, російські безпілотники пошкодили житлові та нежитлові будівлі. На місцях ударів виникли пожежі.

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У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російської атаки. Фахівці відповідних служб працюють на місцях руйнувань.

Мешканці міста, які потребують допомоги, можуть звернутися до міського кол-центру:

15-80(050) 414 15 80(067) 656 15 80

Також працює гаряча лінія Запорізької ОВА з питань евакуації та допомоги постраждалим від російських атак:

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0 800 331 630

Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району увечері, 13 серпня.

Ми раніше інформували, що російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.

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