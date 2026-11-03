ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Запоріжжя: перші подробиці

Унаслідок російської атаки постраждала 71-річна жінка, пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Удар по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю / © Запорізька ОВА

Російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранена 71-річна жінка, один із приватних житлових будинків частково зруйнований.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Після атаки у приватному житловому будинку спалахнула пожежа. Ще кілька будинків та два автомобілі пошкоджені вибуховою хвилею й уламками.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше РФ вгатила по Запоріжжю: були постраждалі та пошкоджені будинки та пожежі

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie