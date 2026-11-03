Росіяни атакували Запоріжжя: перші подробиці

Удар по Запоріжжю / © Запорізька ОВА

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Російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару поранена 71-річна жінка, один із приватних житлових будинків частково зруйнований.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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Після атаки у приватному житловому будинку спалахнула пожежа. Ще кілька будинків та два автомобілі пошкоджені вибуховою хвилею й уламками.

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Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше РФ вгатила по Запоріжжю: були постраждалі та пошкоджені будинки та пожежі

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