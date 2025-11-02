- Дата публікації
Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено житловий сектор
У Запоріжжі вночі пролунали вибухи — російські війська знову атакували місто.
У ніч проти 2 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю. За попередніми даними, пошкодження зафіксовані у житловому секторі міста.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють екстрені служби, усі деталі встановлюються.
Наразі в області триває повітряна тривога. Мешканців закликають залишатися у безпечних місцях до її відбою.
Нагадаємо, ніч проти 30 жовтня була жахливою для мешканців Запоріжжя. Так, росіяни вдарили по гуртожитку — там зруйновано кілька поверхів. Є потерпілі й жертви.