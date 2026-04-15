Росіяни атакували житлову багатоповерхівку в Одесі: є поранені і загиблий

Пошкоджений будинок в Одесі / © Facebook / Сергій Лисак

Увечері в середу, 15 квітня, російська терористична армія завдала удару безпілотником по дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

«Ворог знову атакував наше місто. Попередньо є влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок», — написав він.

Сергій Лисак повідомив, що на місце ворожого удару виїхали рятувальники та екстрені служби.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару ворожого безпілотника по житловому будинку в Одесі пошкоджено квартири на 5–7 поверхах будинку, виникла пожежа.

«Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється», — додав він.

Згодом очільник МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожого удару дістали поранення 6 людей. Один із поранених помер у лікарні.

«На жаль, щойно один із постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким», — написав він у соцмережах.

У соцмережах публікують відео пошкодженого будинку.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 11 квітня, російська армія атакувала безпілотниками Одесу. Окупанти поцілили в житловий сектор, внаслідок ворожого удару загинули люди.