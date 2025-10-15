Росіяни б'ють по газовій інфраструктурі України: де і які є наслідки

Удар по об'єкту "Нафтогазу"

За тиждень армія РФ тричі атакувала газову інфраструктуру нашої країни. Удари припали на критично важливі обʼєкти на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.

Про це повідомляє «Нафтогаз».

Також підтверджено, що вночі 15 жовтня окупанти обстріляли одну з ТЕЦ.

«Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо», — зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

Нагадаємо, росіяни вдарили по енергетиці України вночі 15 жовтня. Через це запроваджені графіки відключень, зокрема — аварійних.

Так, обмеження діятимуть у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях.

Що ж до Чернігівщини, там діють графіки погодинних відключень (три черги").