Росіяни частіше атакують дронами серед білого дня: експерт назвав мету ворога

Атака Шахедів на Україну / © t.me/SJTF_Odesa

Російська терористична армія частіше атакує Україну ударними безпілотниками серед білого дня, щоб збільшити навантаження на українську ППО.

На цьому наголосив заступник директора компанії виробника засобів РЕБ та колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський в ефірі «Ми — Україна».

За його словами, зміна тактики у запуску безпілотників пояснюється тим, що росіяни почали використовувати дрони з камерами.

«Їм потрібно візуальне захоплення цілі», — зауважив Храпчинський.

Експерт зазначив, що щоденний запуск 500-700 ворожих дронів, який буде розтягнутий в часі, стане суттєвим навантаженням на сили ППО.

«І це те, що вони зараз в принципі роблять — подивіться, вони практично щодня цілий день запускають дрони, цілу ніч запускають дрони. Тому основна мета — навантаження наших систем ППО», — пояснив Храпчинський.

Нагадаємо, у ніч проти 2 січня російські окупанти завдали удару трьома ударними безпілотниками по лікарні в місті Семенівка на Чернігівщині.