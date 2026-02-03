Андрій Сибіга

Російська сторона докорінно змінила підхід до формування переговорної групи, залучивши до тристоронніх консультацій представників військового блоку та розвідки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час публічного інтерв’ю на майданчику «Нової країни», передає LB.ua.

Андрій Сибіга зауважив, що оновлений склад делегацій України, США та Росії дозволив перейти до професійного діалогу без ідеологічного тиску. За його словами, цей етап переговорів став конструктивнішим, оскільки «це була дійсно розмова людей однієї сфери».

Міністр також додав, що переговори зосередилися на двох ключових напрямах: політико-дипломатичному, де обговорювали територіальні питання, та військовому. Особливу увагу сторони приділили узгодженню базових понять, щоб мати однакове розуміння того, що таке контактна лінія, зупинення бойових дій і моніторинг.

«І саме там обговорювали питання термінології. Що таке контактна лінія. Треба мати, не скажу, що спільне, але однакове розуміння термінології», — пояснив він.

Сибіга зауважив, що в цьому питанні вже зафіксовано певний прогрес. Він підкреслив, що відсутність пропагандистських виступів з боку РФ сприяла продуктивності зустрічі.

«Так, це правда, був інший склад делегації і не було псевдолекцій», — зауважив очільник МЗС, оцінюючи результати розмов як корисні для наближення до сталого миру.

За словами Андрія Сибіги, Україна розглядає цей поступ як реальний крок уперед, навіть якщо досягнення фінальних домовленостей наразі видається складним завданням. Київ продовжує координувати свою позицію з європейськими партнерами на всіх етапах переговорного процесу.

Міністр повідомив, що цю участь європейського чинника в тристоронньому форматі особисто узгодили з Володимиром Зеленським під час переговорів із віцепрезидентом США. Наразі сторони очікують визначення дати й формату наступного раунду консультацій, де Україна наполягатиме на збереженні поточної динаміки.

Що відомо про мирні переговори з РФ

Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбудеться 4 та 5 лютого.

Російська делегація на майбутніх переговорах щодо України, які відбудуться 4–5 лютого в Абу-Дабі, залишиться без змін. Делегацію РФ очолить Ігор Костюков.

Раніше Андрій Сибіга повідомив про прогрес у розробці плану закінчення бойових дій.

У вівторок, 3 лютого, Марк Рютте оцінив масштаби нічного удару РФ і назвав його спробою створити хаос в Україні. Він пояснив, як це вплине на мирний процес.

Після масованої атаки по енергосистемі в ніч проти 3 лютого Зеленський заявив про зміну підходу до переговорів.