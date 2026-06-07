Росіяни дронами атакували Запоріжжя: є постраждалі

Повітряна тривога / © ТСН

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Російські війська 7 червня атакували Запоріжжя безпілотником. Внаслідок удару було пошкоджено об’єкт інфраструктури, після чого спалахнула пожежа.

Про це пише керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Є постраждалі, виникла пожежа — росіяни продовжують дроновий терор Запоріжжя», — написав він.

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За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Атаки РФ по Запоріжжжю — останні новини

У Запоріжжі після чергової російської атаки зафіксовано частковий блекаут. Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що один із районів міста залишився без електропостачання. За даними місцевої влади, енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії, а наслідки обстрілів уточнюються. Також повідомляється, що в результаті атак у місті виникла пожежа на місці одного з влучань.

Росія вранці 5 червня атакувала Запоріжжя дронами. У місті пролунали сильні вибухи, після чого з’явилися повідомлення про влучання. Над містом було видно густий чорний дим, що затягнув частину районів. За попередніми даними, є чимало травмованих. Йдеться про влучання по промисловій інфраструктурі. Виникли осередки займання. На місці працювали екстрені служби.

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