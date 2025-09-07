- Дата публікації
Росіяни дронами атакували Сумщину: поранена дитина, є жертви
Сумщина вночі опинилася під ворожим ударом. Влада повідомила про загиблу жінку та постраждалих.
Росіяни ударними безпілотниками вгатили по Путивльській громаді Сумської області. Загинула жінка, поранення отримала 9-річна дівчинка.
Про це повідомив очільник Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук.
«Унаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих — 9-річна дитина», — зазначив він.
Загальна кількість постраждалих — семеро осіб.
«Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Всі обставини уточнюються», — додав він.
Нагадаємо:
Сьогодні вночі росіяни завдали масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками.
Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.
Відомо також, що Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в об’єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше троє людей, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. На місці триває аварійно-рятувальна операція.
У Печерському районі міста Києві внаслідок ймовірного збиття БпЛА під час атаки 7 вересня, сталося загоряння в урядовій будівлі. За останніми даними, загинули жінка та маленька дитина. Зараз відомо про 15 поранених. Вони отримують медичну допомогу.