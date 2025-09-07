ТСН у соціальних мережах

Росіяни дронами атакували Сумщину: поранена дитина, є жертви

Сумщина вночі опинилася під ворожим ударом. Влада повідомила про загиблу жінку та постраждалих.

Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

Росіяни ударними безпілотниками вгатили по Путивльській громаді Сумської області. Загинула жінка, поранення отримала 9-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук.

«Унаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих — 9-річна дитина», — зазначив він.

Загальна кількість постраждалих — семеро осіб.

«Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Всі обставини уточнюються», — додав він.

Нагадаємо:

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.

Відомо також, що Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, влучивши в об’єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, постраждали щонайменше троє людей, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. На місці триває аварійно-рятувальна операція.

У Печерському районі міста Києві внаслідок ймовірного збиття БпЛА під час атаки 7 вересня, сталося загоряння в урядовій будівлі. За останніми даними, загинули жінка та маленька дитина. Зараз відомо про 15 поранених. Вони отримують медичну допомогу.

