- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни дронами вдарили по Сумській громаді: пошкоджені об’єкти інфраструктури
Росіяни продовжують атакувати українські міста
Ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади.
Про це заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров
Попередньо, без жертв.
Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби.
Нагадаємо, що Росія запустила низку безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху.