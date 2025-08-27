ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
17
1 хв

Росіяни дронами вдарили по Сумській громаді: пошкоджені об’єкти інфраструктури

Росіяни продовжують атакувати українські міста

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади.

Про це заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Попередньо, без жертв.

Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби.

Нагадаємо, що Росія запустила низку безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху.

17
